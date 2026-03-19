Çorum Valisi Ali Çalgan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü personeli ile buluştu.

Ramazanın bereket ve huzur dolu bu son günlerinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile iftar sofrasında bir araya gelen Vali Çalgan, bu anlamlı buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tabii afetlerde, sel baskınlarında, depremlerde, orman yangınlarında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan AFAD personelinin özverili çalışmalarını takdir eden Vali Çalgan, kendilerine teşekkür ederek görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşatan buluşmada Vali Çalgan Ramazan Bayramı’nın tüm AFAD personeline ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek bayramlarını kutladı.

Muhabir: SELDA FINDIK