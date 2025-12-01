Turgut Özal Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Bayraktar, Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan ve Millî Görüşçü Kuruluşlar’ın (MİLKO) temsilcilerinin yanı sıra ilçe ve birim başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Parti çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca Birim Başkanları Orhan Sakınmaz, Haydar Kurtaran, Eyyup Ergün ve Recep Serbes tarafından, teşkilat faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi sunuldu.

Ardından kürsüye gelen Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Bayraktar, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, “Kumar, sanal bahis ve uyuşturucu bağımlılığı” konusuna geniş yer ayırdı.

“KUMAR VE BAHİS İLLETİ, HER

YOLDAN EVLERİMİZE SIZIYOR!”

Son yıllarda kumar ve sanal bahsin bir salgın gibi yayıldığına dikkat çeken Yusuf Bayraktar, “Bu salgın ne yazık ki toplumu içten içe kemiriyor, milyonlarca insanımızı perişan ediyor ve ocakları söndürüyor. Her gün kumar yüzünden evini ve işini kaybeden, ailesi dağılan, yuvası yıkılan ve hatta umutsuzluğa kapılıp intihar eden binlerce insanımızın hikâyesiyle karşılaşıyoruz. Bu kanserli yapı öyle yayılmış ki, artık ilkokul çağındaki çocuklar bile telefon üzerinden bu belanın içine çekiliyor. Bugün, kumar ve bahis illeti, her kapıdan evlerimize sızıyor.” diye konuştu.



“BAHİS YOLUYLA HER YIL 60 MİLYAR

DOLAR, YURT DIŞINA ÇIKARILIYOR!”

Sadece bahis üzerinden, ülkemizden yurtdışına yılda 60 milyar dolar aktarıldığını vurgulayan Bayraktar, “Düşünebiliyor musunuz? Bu kaynağı yalnızca eğitime ayırsak, bir yılda tüm okullarımızı yeniler, teknolojik altyapıyı tepeden tırnağa güncelleriz. Tarıma ayırsak, Türkiye’nin toprağı yeniden nefes alır, üretim patlar, çiftçi ayağa kalkar. Ama iktidardakiler ne yapıyor? Göz boyamak için operasyonlar düzenliyormuş gibi yapıyor ama aslında gençlerimizin, evlatlarımızın bu bataklıkta kaybolmasına seyirci kalıyor. Oysa bugün devlet eliyle, adeta lotodan kazı-kazana, online uygulamalardan şans oyunlarına kadar her kapıdan kumar topluma pompalanıyor. Para gidiyor, aile gidiyor, insan heba oluyor; ama onların önemsediği tek şey vergi geliri.” ifadelerini kullandı.

“10 MİLYON İNSANIMIZ,

UYUŞTURU MAĞDURU!”

Doç Dr. Yusuf Bayraktar, bugün ülkemizde, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 10 milyon insanın uyuşturucu ve madde bağımlılığının doğrudan veya dolaylı mağduru olduğunu belirterek, “Öyle bir noktaya geldik ki; Avrupa’da yakalanan sentetik uyuşturucuların tam yüzde 81’i Türkiye’de ele geçiriliyor. Yani ülkemiz artık sadece bir geçiş güzergâhı değil, bizzat pazar hâline gelmiş durumda! Üstelik bu pazar, her geçen gün hızla büyüyor.” dedi.

“GÖSTERMELİK OPERASYONLARLA

BU SUÇUN KÖKÜ YOK EDİLEMEZ!”

Günümüzde uyuşturucunun yalnızca bireyleri değil, toplumu çökerten bir borçlandırma, bağımlı kılma ve suça sürükleme döngüsü içinde işlediğini dile getiren Yusuf Bayraktar, şöyle devam etti:

“Bu kirli çark; okulların çevresinden parklara, metruk binalardan ara sokaklara, esnaftan aileye, öğretmenden muhtara kadar herkesi sıkıntıya sokuyor, huzurumuzu bozuyor. Peki yetkililer ne yapıyor? Sadece seyrediyor! Göstermelik operasyonlarla ‘mücadele ediyoruz’ görüntüsü veriyor! Ön kapıdan aldıklarını, arka kapıdan bırakan bir sistemle suçun kökünü yok etmeleri mümkün mü?”

“BU BATAKLIĞI KURUTACAK

İRADE, SAADET PARTİSİ’DİR!”

Uyuşturucu baronları, mafya ağları ve rant gruplarının bilinmesine rağmen gereğini yapacak bir irade ortaya konulmadığının altını çizen Doç. Dr. Bayraktar, “Bu rant ilişkilerinin, beceriksizliğin ve boş vermişliğin bedelini ise bizim gençlerimiz ödüyor; hayatları kararıyor. Biz Saadet Partisi olarak, kumar ve bahis belasından uyuşturucu ve madde bağımlılığına kadar bütün bu kirli düzenle mücadeleyi bir ahlâkî görev, bir toplumsal sorumluluk ve geleceğe dair bir mecburiyet olarak görüyoruz. Bu mesele bizim için sadece bugünü kurtarmak değil; Türkiye’nin yarınını güvenceye almak, gençliğimizi ve ailelerimizi korumak, insanımıza umut olmak, ahiretimizi kurtarmak meselesidir. Bu bataklığı kurutmak ve gençlerimizi, ailelerimizi, toplumumuzu korumak için ahlâk, maneviyat ve adaleti önceleyen bir anlayışı hâkim kılmak zorundayız. Bu bataklığı kurutacak irade ise Saadet Partisi’nin inanmış kadrolarındadır. Bu yüzden artık her zamankinden daha yüksek bir sesle, daha güçlü bir duruşla, daha kararlı bir iradeyle öne çıkmak zorundayız. Bize bakan herkes, milletin derdiyle dertlenen bir hareket gördüğünü hissetmelidir.” şeklinde konuştu.