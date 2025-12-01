Çorum'un gözde liselerinden Eti Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk Büstü'nde ortaya çıkan özensiz görüntüye nihayet müdahale edilerek, aslına uygun hale getirildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili haberin üzerine oluşan tepkilerin ardından Okul İdaresinin olaya el atarak; geçte olsa o çirkin görüntüye son verdiği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi Eti Anadou Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk Büstü üzerinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını En çok Seven Görevini İyi Yapandır' sözünün özensiz bir biçimde yazıldığı ortaya çıkmıştı. Okul İdaresi tarafından bir hizmetliye büstün kaidesi üzerindeki yazının düzeltilmesi görevi verilmiş, yapılan düzenlenmenin ardından da ortaya bu özensiz görüntü çıkmıştı.

Eti Anadolu Lisesi bahçesinde yer alan büstteki çalışma esnasında meydana gelen tahribatın giderilmiş olması olumlu karşılandı.

Muhabir: Haber Merkezi