İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, kampanyanın amacı ve uygulanacak süreçler hakkında detaylı bilgi verildi. Proje kapsamında toplumun sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, beyaz ekmek tüketimini azaltmak ve lif açısından zengin, besin değeri yüksek tam buğday ekmeği tüketimini yaygınlaştırmak hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, kampanyanın halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Tam buğday ekmeği; daha uzun süre tokluk hissi veren, sindirim sistemini destekleyen ve besleyici yönüyle öne çıkan bir gıda. Bu çalışmayla hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz bilinçlenecek” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında önümüzdeki günlerde fırıncılar, diyetisyenler, eğitim kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Broşür dağıtımları, bilgilendirme seminerleri ve medya kampanyalarıyla vatandaşların tam buğday ekmeğine yönelmesi teşvik edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, kampanyanın ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütüleceğini, sağlıklı beslenme bilincinin toplum genelinde kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Bakanlığın toplantısının ardından Çorum’da kampanyanın pilot illeri arasına katıldı. Kampanya doğrultusunda kentteki belirlenen fırınlarda incelemelerde bulunduklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, müdürlük teknik personeli tarafından ön görüşmeler yapıldığını ve bilgilendirme anketlerinin uygulandığını söyledi.

Tam buğday ekmeğinin yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini desteklediğini vurgulayan Müdür Taş, şu bilgileri paylaştı: “Tam buğday ekmeği; tokluk hissini artırarak dengeli beslenmeye katkı sağlar, kan şekeri dengesine yardımcı olur ve kalp sağlığını korur. Sağlıklı toplum, bilinçli beslenme ile başlar. Biz de ilimizde tam buğday ekmeğinin yaygınlaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

Kampanya kapsamında fırınlarda bilgilendirme ve tüketici farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

DAİRE BAŞKANI

GÜNGÖR ÇORUM’DA

Çorum’un “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” kapsamında Pilot il olmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet Güngör Çorum’a geldi.

Şube Müdürü Güngör, beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Alaattin Bal ile birlikte kampanya kapsamında Halk Ekmek üretimi yapan Çorum Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile görüşen Güngör ve beraberindeki heyet kampanyanın tanıtımını yaparken, karşılıklı istişarelerde bulundu. Ayrıca kampanyaya destek verecek fırın işletmeleri de ziyaret edilerek üretim süreci ve uygulamalar hakkında işletme yetkililerinin görüşleri alındı.

Konu ile ilgili bilgi veren Şube Müdürü Ahmet Güngör; “Bilimsel araştırmalar, tam tahıl tüketen bireylerde çeşitli hastalık risklerinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koymaktadır: Kalp hastalıkları riski: %25–36 azalmakta, Tip-2 diyabet riski: %21–27 azalmakta, Sindirim sistemi kanserleri riski: %21–43 azalmakta, Obezite riski: %47 oranında azalmaktadır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzalı ve 02.04.2013 tarihli 28606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” konulu Başbakanlık Genelgesinde şu ifadeye yer verilmiştir: “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası, tam buğday ekmeğini yaygınlaştırma amacını da içine alacak şekilde, tüm kurum ve kuruluşlarca iş birliği içerisinde ve kararlılıkla yürütülerek takip edilecek, ekmeğin israf edilmemesi bilincinin tüm fertlerimiz için bir yaşam biçimi haline gelmesi özendirilecektir.”

Pilot il olarak yürütülen çalışmalar ile toplum sağlığının iyileştirilmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması ve uzun vadede sağlık sistemi harcamalarının azaltılması amaçlanmaktadır. Kampanyanın başarıyla uygulanabilmesi için tüm paydaşlarımızın destek ve iş birliği büyük önem taşımaktadır”

Muhabir: Haber Merkezi