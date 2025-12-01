Mağdurların Avukatı Sadık Eral’ın verdiği bilgiye göre, kentte çeşitli tarihlerde metil alkol içerikli sahte içki tüketen Ali Eral ve Fatih Erdem’in hayatını kaybettiği, birçok kişinin ise ev ve işyerlerinde kaçak alkol tükettiklerinin tespit edildiği soruşturmada, söz konusu alkolün şehir merkezinde faaliyet gösteren D.G.’ye ait tekel bayiinden temin edildiği belirlendi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, metil alkol içerikli sahte içkinin tüketilmesi sonucu bazı kişilerin yaşamını yitirdiğini, bazı kişilerin ise görme kaybı ve benzeri ağır sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Savcı, sanığın işlettiği işyerinde yasa dışı alkol ticareti yapıldığını ve meydana gelen ölüm ile yaralanmalar arasında illiyet bağı bulunduğunu ifade ederek, eylemin TCK’nın 85/2 maddesi kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf beyanlarının alınmasının ardından duruşmayı karara bağladı. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Kasım 2025’te görülen duruşmada sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme” suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.

Heyet, önce sanığa 9 yıl hapis cezası verdi. Eylemin bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesiyle ceza 12 yıla çıkarıldı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları nedeniyle takdir indirimi uygulanarak ceza 10 yıla düşürüldü. Cezanın ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığı belirtildi.

Sanığın tutuksuz yargılanmasına ilişkin adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Yargılama gideri olan 4 bin 337 liranın sanıktan tahsil edilmesine hükmedildi.

Kararın kesinleşmesinin ardından ilgili hüküm fıkrasının kolluk birimlerine gönderilmesi kararlaştırıldı. Taraflara, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolunun açık olduğu bildirildi.