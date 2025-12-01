Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasındaki işbirliği kapsamında, Çorum İnönü Caddesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir otobüs durağı, "koruyucu aile durağı" olarak belirlendi.

Çorum Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce durağa, koruyucu ailenin ne olduğu, nasıl başvurulduğu, kimlerin koruyucu aile olabileceği ve koruyucu ailenin önemini anlatan afişler asıldı.

Üzerine "Koruyucu aile durağı" tabelasının da asıldığı durak kamuoyuna tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da 81 koruyucu ailede 95 çocuğun yer aldığını söyledi.

Devletin, ailesinin yanında mutlu ve huzurlu şekilde hayatını sürdüremeyen çocuklar için bütün imkanları seferber ettiğini belirten Mercan, "Ancak biliyoruz ki çocuklar bir anne-baba yanında, sevgi ortamında yaşarlarsa kimlik ve kişiliklerini geliştirme noktasında çok daha başarılı olacaklardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Mercan, "Bu kapsamda koruyucu aile faaliyetlerinin toplumda yaygınlaşması için sahadayız. Ülkemizde yaklaşık 11 bin çocuğumuz, 9 bin koruyucu aile hizmetinden faydalanmakta. İlimizde ise 95 çocuğumuzu 81 aile yanında barındırarak koruyucu aile hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da her çocuğun bir ailede yaşayacak kadar şanslı olmadığını vurguladı.

Aile sıcaklığından mahrum kalan çocukların bir aile içinde yetişmesinin toplumun gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizen Yağbat, "Her çocuk bir aileyi hak ediyor. Onların hak ettiğini bizim daha iyi şartlarda verebilmemiz için bu tür programlar düzenliyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kentteki 70 belediye otobüsü ile 30 otobüs durağına, 100 taksiye, 150 servis aracına ve 50 taksi durağına koruyucu aile afişlerinin asıldığı aktarıldı.