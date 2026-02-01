Vali Çalgan ziyarette Fabrika Müdürü Ali Yetkin’den yeni yapılan misafirhane hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemede misafirhanenin fiziki yapısı, kapasitesi ve kullanım amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Fabrika bünyesinde hayata geçirilen yatırımın, tesise gelen misafirlerin daha modern ve konforlu koşullarda ağırlanmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Vali Çalgan, ziyarette yaptığı değerlendirmede, sanayi kuruluşlarının altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının önemine dikkat çekerek, üretim ve istihdama katkı sunan yatırımların desteklenmeye devam edileceğini belirtti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ