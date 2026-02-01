Denetimler nedeniyle esnafın iş yapamaz hale geldiğini belirten Şen, uygulamaların daha sağduyulu yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

İşletmelerde sigara içme alanlarının çoğunlukla açık alanlarda ve ayrılmış bölümlerde oluşturulduğuna dikkat çeken Şen, buna rağmen ceza kesilmesini anlamakta güçlük çektiklerini dile getirdi. Çorum’da yüzlerce işletme ve bu işletmelerden geçimini sağlayan çok sayıda çalışan olduğunu hatırlatan Şen, “Her bir işyerinde evine ekmek götürmeye çalışan insanlar var. Kış şartları, ekonomik zorluklar ve artan girdi maliyetleri karşısında esnafımız zaten ciddi sıkıntı yaşıyor. Bir de çapraz denetimlerle kesilen cezalar esnafımızı daha da çıkmaza sokuyor” dedi.

Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımların uygulanmasına karşı olmadıklarını vurgulayan Ahmet Şen, “Ancak açık alan ve ayrılmış bölümler olmasına rağmen ceza kesilmesi esnafımızı mağdur ediyor. Yetkililerden bu konuda daha anlayışlı ve çözüm odaklı bir yaklaşım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi