Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda önceki gün düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi’ne gelişinde partililerce coşkuyla karşılanan Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, yaptığı konuşmada aynı hedefe yürüyen yüreklerle bir araya gelmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, “Bugün burada sadece bir toplantı yapmıyoruz; istişarenin bereketini, teşkilat olmanın gücünü, ortak yürüyüşün kararlılığını yeniden tazeliyoruz. Bu salon, millete hizmet idealinin diri tutulduğu, sorumluluğun omuzlandığı, iradenin perçinlendiği bir irfan meclisidir” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammet Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İlçe Teşkilat Başkanları, Belediye Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

“KENDİMİ ÇORUMLU

KABUL EDİYORUM”

Kendisini Çorumlu olarak kabul ettiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Çorum’u ve Çorumlular’ı çok sevdiğini belirtti.

Yenişehirlioğlu konuşmasını şöyle devam ettirdi; “Bizler 86 milyonun emanetini taşıyan bir hareketin mensuplarıyız. Bu emanet, ağır olduğu kadar kıymetlidir. Çünkü bu emanetin adı millettir, vatandır, bayraktır, istikbaldir.

“BU YOL BEDEL ÖDEMEYİ

GÖZE ALANLARIN YOLU”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüdüğümüz yol, günü kurtarma yolu değildir. Bu yol, Türkiye’nin yarınlarını inşa etme yoludur. Kararlılığı olanların, bedel ödemeyi göze alanların, sorumluluktan kaçmayanların yoludur.

Cumhurbaşkanımızın son dönemde yaptığı konuşmalarda çok net bir duruş vardır: Bölgemizde terörün ömrü dolmuştur. İpe un serenlerin, zamana oynayanların, bahanelerin arkasına saklananların devri kapanmaktadır. Suriye’den başlayarak bölgemizde barışı, istikrarı ve kardeşliği merkeze alan bir yeni dönem hedeflenmektedir. Bu hedef, hamasi sözlerle kurulmamış; sahada güçlü devlet iradesiyle, masada diplomasiyle, içeride birlik ruhuyla şekillenmiştir.

“DURMAK YOK SÖZÜ

HAYAT FELSEFEMİZ”

AK Parti teşkilatları sıradan yapılar değildir. Bu teşkilatlar; sokakta vatandaşın derdiyle dertlenen, kapı kapı dolaşan, sandık sandık emek veren, seçimden seçime değil her gün çalışan kadrolardır. “Durmak yok” sözü, bu kadroların hayat tarzıdır. Yağmurda, soğukta, sıcakta; cenazede, düğünde, taziyede; sevinçte ve hüzünde milletin yanında olmanın adıdır. Çorum teşkilatı bu anlayışın güçlü örneklerinden biridir. Buradaki heyecan, buradaki disiplin, buradaki dava bilinci Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne güç katmaktadır.

“LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ”

Bizim siyasetimiz lafla değil, işle konuşur; vizyonumuzun belgeleri kazandırdığımız eserlerimizdir. Çorum bunun en somut örneklerinden biridir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde Çorum’a yapılan yatırımlar, rakamlarla konuşan, sorun çözen, hayatı kolaylaştıran yatırımlardır.

ÇORUM’DA 124 MİLYAR

LİRAYI AŞAN 409 PROJE”

Bakınız; Çorum’da sadece 2025 yılı itibarıyla kamu kurumlarımız eliyle yürütülen yatırım proje sayısı 409’dur. Bu projelerin toplam büyüklüğü 124 milyar lirayı aşmıştır. Ulaştırma alanında Çorum’un yıllardır konuşulan, yıllardır beklenen sorunları bir bir çözüme kavuşmuştur. Çorum–Laçin–Osmancık yolu, tünelleriyle, köprüleriyle Çorum’un coğrafyasını aşan bir projedir. Kırkdilim tünellerinin tamamlanmasıyla Çorum’un ulaşımda önündeki en büyük engellerden biri ortadan kaldırılmıştır.

“ÇORUM’DA DEMİRYOLU

İLE TARİHİ EŞİK AŞILDI”

Demiryolunda ise tarihi bir eşik aşılmıştır. Kırıkkale–Delice–Çorum yüksek standartlı demiryolu hattı, Çorum’u üretimle, ticaretle, limanlara ve pazarlara bağlayan stratejik bir projedir. Toplam yatırım tutarı 90 milyar lirayı aşan bu hat, Çorum’u Anadolu’nun lojistik merkezlerinden biri hâline getirecek bir vizyon projesidir.

Su ve tarım yatırımlarında da Çorum önemli bir noktaya ulaşmıştır. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projelerin toplam bedeli 12 milyar lirayı aşmıştır. Tarımdan içme suyuna, planlamadan altyapıya kadar Çorum’un bereketini büyüten yatırımlar hayata geçirilmiştir.

Eğitimden sağlığa, kamu binalarından altyapıya kadar her alanda Çorum’un çehresi değişmiştir. Sadece eğitim alanında 2025 yılı itibarıyla tamamlanan okulların yatırım bedeli yüz milyonlarca lirayı bulmuştur. Sağlık yatırımlarında ise devam eden projelerin toplam büyüklüğü 1 milyar lirayı aşmıştır.



“ÇÖZÜM ÜRETEN İRADE”

Tıpkı Çorum’da olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında yükselen yatırımlar, büyüyen sanayi, güçlenen savunma altyapısı, genişleyen ulaşım ağları ortadadır. Gencine sahip çıkan, emeklisine sırtını dönmeyen, ailesini ayakta tutan bir devlet anlayışı vardır. Çözüm üreten iradenin kimde olduğu milletimizin malumudur. Çünkü bu hareket, sorunlardan kaçan değil, sorunların üzerine yürüyen bir harekettir.

“TÜM MAZLUMLARIN SESİ OLDU”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sadece bizim ülkemizin değil mazlum coğrafyaların da sesi oldu. Filistin’de Suriye’de ve dünyanın neresinde bir adaletsizlik varsa orada vicdanlı bir duruş sergilendi. Irkçılığa, mezhepçiliğe ve ayrıştırmaya karşı kardeşlik hukuku savunuldu. Türk, Kürt, Arap ayrımı yapılmadan; inancına, kimliğine bakılmadan herkes için adalet ve huzur talep edildi. Bu duruş, milletimizin tarihinden süzülüp gelen bir duruştur.

“VESAYETLE SAVAŞTIK”

AK Parti’nin 24 yıllık mücadelesi; vesayetle hesaplaşmanın, terörle mücadelenin, milli iradeyi egemen kılmanın hikâyesidir. 15 Temmuz gecesi bu millet, liderinin arkasında durarak tarihe geçmiştir. Bugün gelinen noktada hedef nettir: Terörsüz bir Türkiye, güvenli bir bölge, güçlü bir devlet, müreffeh bir toplum. Bu hedefe ulaşmak için rehavete yer yoktur. Sahada daha fazla olacağız, gönüllere daha fazla dokunacağız, teşkilat disiplinini daha da güçlendireceğiz.



“CUMHUR İTTİFAKI

MİLLETİN KENETLENMESİ”

Bu mücadele, elbette tek başına verilen bir mücadele değildir. Cumhur İttifakı, milletimizin bekamız söz konusu olduğunda nasıl kenetlendiğinin en açık ifadesidir. Devletin birliği, milletin dirliği, ülkenin güvenliği söz konusu olduğunda ayrışmayan, omuz omuza duran bir iradedir. Türkiye için kurulan bu güçlü birliktelik; sahada istikrar, bölgede caydırıcılık, dünyada söz söyleme kudreti olarak karşılık bulmuştur. Türkiye’nin zor zamanlardan güçlenerek çıkmasının arkasında bu sağlam duruş vardır.

“BİZ KOLTUKLARDAN DEĞİL,

MİLLETTEN GÜÇ ALIYORUZ”

Şunu çok açık söylüyoruz: Bu yürüyüşün yükü ağırdır ama şerefi büyüktür. Biz bu yükü omuz omuza taşıyacağız. Suni tartışmalarla vakit kaybetmeden, milletin ekmeğini büyütmeye, hizmeti çoğaltmaya odaklanacağız. Gücümüzü koltuklardan değil, milletten alacağız. İnancımızı sandıktan, duadan, alın terinden besleyeceğiz. Çorum’dan yükselen bu irade, Türkiye Yüzyılı’na yürüyüşün sağlam adımlarındandır. Rabbim birliğimizi daim eylesin, yolumuzu açık etsin. Hep birlikte daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok gönül kazanacağız.

Bu vesileyle; il başkanlığımızdan ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımızdan mahalle temsilcilerimize, sandıkta, sahada, gönüllerde emek veren tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz gayret, ortaya koyduğunuz fedakârlık bu büyük yürüyüşün en kıymetli gücüdür. İl Danışma Meclisi toplantımızın Çorum’umuz, teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor; birliğimizin, dirliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Durmak yok, yola devam.”