Savunma ve havacılık sektörünün önemli buluşmalarından biri olan “Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı”, sektörün önde gelen temsilcilerini ve karar vericilerini bir araya getirdi.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen “Amerika ve Avrupa” oturumunda, Sungurlu OSB’de faaliyet gösteren ARCA Savunma’nın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, şirketin küresel pazarlardaki büyüme stratejilerini ve yatırım vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Amerika ve Avrupa Müdürü Ayşegül Tokatlı’nın moderatörlüğünde düzenlenen oturumda; uluslararası iş birlikleri, ihracat potansiyeli ve küresel savunma ekosistemindeki dönüşüm süreçleri ele alındı.

GELİRİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜREN

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME….

Oturumda konuşan iş insanı İsmail Terlemez, ARCA Savunma’nın küresel pazarlarda elde ettiği gelirleri doğrudan üretim kapasitesini artırmaya ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeye yönlendirdiğini vurguladı. İsmail Terlemez, sürdürülebilir büyüme anlayışının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Küresel pazarda elde ettiğimiz başarıların en somut yansıması, üretim tesislerimize yaptığımız yatırımlardır. Uluslararası pazarlardan elde ettiğimiz geliri, üretim kapasitemizi artırmak ve teknolojik altyapımızı güçlendirmek için kullanıyoruz. Bu yatırım döngüsü sayesinde artan talebi en yüksek standartlarda karşılıyor ve dünya devleriyle rekabet edebilecek bir üretim hacmine ulaşıyoruz.”

GÜVEN ODAKLI

KONUMLANDIRMA

İsmail Terlemez, ARCA Savunma’nın Amerika ve Avrupa pazarlarındaki stratejik yaklaşımına da değinerek şu başlıkları öne çıkardı:

“Sürdürülebilir büyüme: İhracat gelirlerinin yeni nesil üretim hatlarına aktarılmasıyla kapasite artışı

Güven odaklı pazarlama: Ürün satışının ötesinde, uzun vadeli ve güvene dayalı çözüm ortaklıkları

Stratejik uyum: Amerika ve Avrupa’nın zorlu regülasyonlarına uygun, yüksek kaliteli mühimmat çözümleri”

TÜRKİYE’Yİ DÜNYADA

TEMSİL ETME HEDEFİ

ARCA Savunma, önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin savunma sanayii ihracat hedeflerine katkı sunmayı ve “Türk Savunma Sanayii” markasını uluslararası pazarlarda güçlü biçimde temsil etmeyi sürdürecek. Üretim gücünü küresel pazar tecrübesiyle birleştiren şirket, daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.

Muhabir: Haber Merkezi