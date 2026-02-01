Çorum merkeze bağlı Sarimbey Köyü sakinleri önceki gün Vali Yardımcısı Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

Köy heyeti kısa süre önce Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatı hafriyat çalışmaları esnasında yeniden canlanan asırlık “İncirli Suyu”nun köye kazandırılması konusunda Vali Yardımcısı Nayman’dan talepte bulundu.

“İNCİRLİ SUYU’NU

KAZANDIRACAĞIZ”

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Sarimbey Köyü heyetini samimi ve sıcak bir ortamda karşıladı. Ziyarette İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyesi Yıldırım Külcü de hazır bulundu.

Cengiz Nayman, en kısa sürede Sarimbey Köyü nü ziyaret edeceklerini belirterek, “İncirli suyunu köy halkının kullanımına kazandırmak için üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız” dedi.

Ziyaret sonrası köy kahvesinde biraraya gelen Sarimbeyliler değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda uzun süredir büyük bir sorun halini alan içme suyu konusunun çözüme ulaşacağı sevinç ve heyecanla karşılandığı ifade edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR