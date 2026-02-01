İl Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş yönetiminde kurum yöneticilerinin katılımı ile istişare yapıldı.

İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri’nin katılımı ile düzenlenen toplantıda; yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün kurumsal hedefleri doğrultusunda yapılması planlanan faaliyetler hakkında fikirlerin paylaşılarak, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesinin vurgulandığı toplantıda il genelinde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak adına da değerlendirmelerle bulunuldu.

Tarım Müdürü Taş; “Kurumumuz, ortak akıl ve istişare anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir” görüşlerine yer verdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ