Ziyaret kapsamında Vali Ali Çalgan’a, Vakıf Müdürü Zekeriya Doğan tarafından sosyal yardım faaliyetleri, destek programları ve yürütülen projelere ilişkin brifing verildi. Sunumda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal destek mekanizmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Vali Ali Çalgan, sosyal devlet anlayışının en önemli göstergelerinden birinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzanan destek eli olduğunu vurgulayarak, “Devletimizin şefkat eli her zaman vatandaşımızın yanındadır” ifadelerini kullandı. Dayanışma ruhunun toplumun en güçlü bağlarından biri olduğuna dikkat çeken Çalgan, SYDV’nin bu alandaki çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Gayretli çalışmalarından dolayı vakıf personeline teşekkür eden Vali Ali Çalgan, hizmetlerin aynı özveriyle sürdürülmesi temennisinde bulunarak personele başarılar diledi.

Ziyarette Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da hazır bulundu. Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi