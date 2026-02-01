Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Osman ve Hilal İnce ailesini hanelerinde ziyaret ederek, Mikrosefali hastalığıyla mücadele eden özel çocukları Nezaket Naz ve Mustafa’nın sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette çocukların yaşadığı sağlık sorunları yerinde değerlendirilirken, ailenin yaşadığı zorlu süreç ve çocukların durumu dikkat çekti. Ziyaret sırasında duygusal anların yaşandığı öğrenildi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın girişimleriyle, çocukların sağlık süreçlerine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Yusuf Ahlatcı’nın, yapılan görüşmelerin ardından çocukların tedavi süreçlerinde her zaman yanlarında olacağını ifade ettiği bildirildi.

Sürecin, ilgili sağlık birimleriyle koordinasyon içerisinde yürütüleceği ve Milletvekili Ahlatcı tarafından yakından takip edileceği belirtildi. Ailenin bu süreçte yalnız bırakılmayacağı vurgulanırken, çocukların sağlıklarına kavuşması için gerekli adımların kararlılıkla atıldığı kaydedildi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Mikrosefali hastalığıyla mücadele eden bu iki melek evladın gözlerindeki masumiyet insanın yüreğine dokunuyor. Bir anne-babanın sessizce taşıdığı sabır ve umut ise hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Evlatlarımızın sağlığı ve yüzlerindeki umut, bizim için her şeyden önce gelir”

Muhabir: Haber Merkezi