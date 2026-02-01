AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı kapsamında ilimize gelen AK Parti TBMM Grup Başkanvekili, Milletvekili oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu bir dizi ziyarette de bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile birlikte Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Bahadır Yenişehirlioğlu, kent içinde de gezme imkanı buldu.

Yenişehirlioğlu ayrıca AK Parti İl Başkanlığı’nı da ziyaret ederek; “AK Teşkilatlarımız ile milletimize hizmet için ilk günkü aşkla, şevkle ve azimle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK