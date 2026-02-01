Danimarka -Türkiye Sektörel İş birliği Belediyeler Arası Bilgi Paylaşımı Çalışması 2-6 Şubat 2026 tarihlerinde Danimarka’da gerçekleşecek.

Program kapsamında enerji verimliliği, çevre politikaları ve sürdürülebilir şehircilik uygulamaları ele alınacak. Türkiye’den üst düzey bakanlık yetkilileri, belediye başkanları ve akademisyenlerin katılacağı ziyarette, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yer alacak.

Başkan Aşgın, Çorum’da hayata geçirilen çevre dostu belediyecilik uygulamaları ile enerji verimliliğine yönelik projeleri uluslararası platformda paylaşacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı temsilen Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Bilal Düzgün, Bakan Yardımcısı Danışmanı Özgür Yılmaz ile EVÇED Isı ve Kojenerasyon Grup Koordinatörü Burhan Güldibi de heyette bulunacak.

Danimarka programına ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Afyon Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da katılacak.

Muhabir: Haber Merkezi