Vali Ali Çalgan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğunu hatırlattı.

Mübarek Ramazan ayının ardından bir bayrama daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunun hep birlikte yaşandığını ifade eden Çorum Valisi Ali Çalgan, toplumda sevgi, paylaşma ve dayanışma duygularının bu dönemde daha da pekiştiğine dikkat çekti. Çalgan, Ramazan ayının manevi iklimiyle arınan gönüllerin bayramla birlikte daha da güçlendiğini belirterek, bayram günlerinin toplumsal bağları kuvvetlendiren müstesna zamanlar olduğunun altını çizdi.

Bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, dostluk ve kardeşliğin pekiştirildiği özel günler olduğunu ifade eden Vali Çalgan, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti. Mesajında, büyüklerin ziyaret edilmesi, küçüklerin sevindirilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini hatırlatan Vali Çalgan, sevgi, saygı ve hoşgörünün hayatın her alanında yaşatılmasının ortak sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Bayramın ruhunun ancak bu değerlerin yaşatılmasıyla anlam kazanacağını belirten Vali Çalgan ayrıca bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Trafik kurallarına azami ölçüde uyulması gerektiğini vurgulayan Çalgan, vatandaşların sevdiklerine sağlık ve huzur içerisinde ulaşmalarının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Vali Ali Çalgan, mesajının sonunda Ramazan Bayramı’nın ülkeye, millete ve tüm İslam âlemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunarak, başta Çorumlular olmak üzere tüm vatandaşların bayramını en kalbi duygularla kutladı.

Muhabir: Haber Merkezi