Ramazan Bayramı dolayısıyla Halk Ekmek’in üretim ve satış programında geçici bir düzenlemeye gidildi. Bayram süresince Halk Ekmek tesislerinde üretime ara verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı’nı kapsayan Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca ekmek üretiminin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. Bu süre zarfında Halk Ekmek büfelerinde de satış yapılmayacak.

Öte yandan, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bayram öncesinde gerekli tedbirleri almaları tavsiye edildi. Bayram tatilinin ardından, Pazartesi günü itibarıyla Halk Ekmek büfelerinde hizmetlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK