Belediye Ramazan Bayramı’nda bugünden itibaren bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün (arefe günü) ile birlikte bayramın üç günü boyunca halk otobüsleri ücretsiz olacak. Bayramın ilk iki gününde seferler saat 09.00’da başlayacak, üçüncü gün ise seferler normal saatlerinde devam edecek.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla belediye ekiplerimiz 7/24 görev başında olacak. Bu kapsamda, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yanı sıra Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi ekiplerimiz bayram boyunca çalışmalarını sürdürecek. 153 çağrı merkezinden belediyemize ulaşabilirler. Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutlar, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temenni ederim.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi