Çorum Ortakapaklı Hz. Ebubekir Camii’nde Kadir Gecesi toplanan yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın “Su Kuyusu” ve “Hediyem Kur'an Olsun” kampanyaları aracılığıyla Afrika'ya ulaştırılmak üzere din görevlileri Rıfat Sert ve Hasan Çakmak tarafından İl Müftülüğü’ne getirildi.

Toplanan bağış, din görevlileri ve cami cemaati eşliğinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) adına İl Müftü Vekili Yasin Baykal’a makbuz karşılığı teslim edildi.

Baykal, “Cami cemaatinin ve din görevlilerimizin maddi manevi destekleri çok kıymetli olup bu hassas düşünceleri dolayısıyla teşekkür ediyor, Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik ediyor, şimdiden hayırlı Bayramlar diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi