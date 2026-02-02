Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede temelleri 2022 yılında atılan ARCA Savunma firmasının ihracatta zirveye yerleşmesinin Sungurlu, Çorum ve Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi.

Başkan Dere, 13 Ağustos 2022 tarihinde Sungurlu'da temelleri atılan savunma sanayisi fabrikalarından ARCA Savunma firmasının, Türk savunma sanayisi ihracatında zirveye yerleşerek Sungurlu, Çorum ve Türkiye adına önemli bir başarıya imza attığını ifade etti.

Sungurlu'nun tarihi, kültürel ve tarımsal birikiminin yanı sıra savunma sanayisi alanında da güçlü bir konuma ulaştığını belirten Dere, söz konusu başarının ilçenin üretim ve sanayi vizyonunu ortaya koyduğunu kaydetti. ARCA Savunma Yönetimi ve çalışanlarını tebrik eden Başkan Dere, Türk Savunma Sanayisinin uluslararası pazarda etkinliğini artırarak yoluna devam etmesini temenni etti.