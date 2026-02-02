Son günlerde Çorum’un bazı bölgesel sanayi ve planlama taslaklarında yer almamasına ilişkin Çorum Haber Başyazarı, büyüğümüz Mehmet Yolyapar tarafından yapılan değerlendirmeler, şehir adına dile getirilen haklı bir serzenişi yansıtmaktadır. Bu sorgulamanın, Çorum’un üretim gücünü, sanayi birikimini ve yıllardır ortaya koyduğu emeği temel alan bir hassasiyetten doğduğunu görüyor ve bu hassasiyeti son derece kıymetli buluyoruz.

Çorum bugün; makine imalat sanayisi, ihracat kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve girişimci profiliyle Anadolu’nun üretken şehirlerinden biri konumundadır. Bu tablo ortadayken, bölgesel ölçekte hazırlanan bazı sanayi ve gelişim taslaklarında Çorum’un yer almamasının sorgulanması doğaldır. Bu soru, bir karşı duruş değil; emeğin karşılığının görünür olması talebidir.

Bölgesel planlamaların yalnızca bugünkü üretim rakamlarıyla değil; coğrafi bütünlük, ulaşım aksları ve uzun vadeli kamu stratejileriyle şekillendiğini biliyoruz. Ancak sahadaki gerçeklik ile masadaki taslaklar arasında oluşan bu mesafenin, şehirde karşılık bulmaması mümkün değildir. Bu noktada yapılan eleştiriler, Çorum’un “geri kaldığı” iddiasından çok, yeterince dikkate alınmadığı hissini ortaya koymaktadır.

Bu nedenle meseleye, “Çorum neden yok?” sorusunu sormanın ötesinde,

“Çorum’un üretim gücü bu planlara nasıl daha güçlü entegre edilir?” sorusuyla yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz. Bu da ancak veriye dayalı, ortak akılla yürütülen ve şehirlerin birbirini dışlamadığı bir bölgesel bakış açısıyla mümkündür.

ORKASİFED olarak bizler; bu serzenişi haklı buluyor, Çorum’un potansiyelinin daha doğru anlatılması ve bölgesel planlamalarda daha görünür hale gelmesi için yapıcı bir zeminde katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu sürecin, şehirler arası rekabeti körükleyen değil; tamamlayıcılığı ve iş birliğini güçlendiren bir anlayışla ele alınmasının, hem Çorum hem de bölge için en sağlıklı yol olduğuna inanıyoruz.

Bugün değerli büyüğümüz Mehmet Yolyapar tarafından dile getirilen bu sorgulama, bir kırgınlık değil;

Çorum’un geleceğine sahip çıkma iradesinin ifadesidir.