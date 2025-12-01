Özgür-Der Çorum Temsilciliği, 2025–2026 faaliyet programı kapsamında düzenlediği seminerlerine bu hafta Raif Korkmaz ve Ömer İslam’ın konuşmacı olduğu “Modern Dünya, Gazze Özelinde Yerel Dinamikler” başlıklı programla devam etti.

Seminerin ilk bölümünde söz alan Raif Korkmaz, 1947’den günümüze Filistin’de yaşanan süreci görseller eşliğinde aktararak işgalin tarihsel arka planını değerlendirdi. Siyonizmin yalnızca Filistin için değil, küresel ölçekte de tehdit oluşturduğunu savunan Korkmaz, hukuki sınır tanımayan bir işgal yapısının barışı ve iki devletli çözümü mümkün kılmadığını dile getirdi.

Ömer İslam ise konuşmasına modernizmin dayattığı yaşam tarzına dikkat çekerek başladı. Modernizmin, insanlara ideal yaşam biçimi olarak sunulduğunu ifade eden İslam, Batı’nın tarih boyunca yürüttüğü sömürge politikaları, ticaret ağları ve kültürel dönüşüm mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

Dünyanın sömürgecilik geçmişiyle şekillendiğini belirten İslam, çevresel krizler, Afrika’daki açlık, Irak işgali ve Filistin’de yaşanan zulüm gibi küresel sorunların modern dünya düzeninin bir sonucu olduğunu söyledi. İsrail’in Gazze’ye yönelik politikalarının da bu düzenin sürdürücüsü olan güçler tarafından desteklendiğini ifade eden İslam, yaşananların sona ermesi için insanlığın Batı modernizmi kuşatmasını kırması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

Program, soru–cevap bölümü ve katılımcıların değerlendirmeleriyle sona erdi.

