Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Mehmetdedetekke Köyü’nde süt toplama merkezi hizmete açıldı.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında kurulan yeni toplama merkezi, bölgede süt üretimi yapan yetiştiricilerin ürünlerini daha hızlı, sağlıklı ve düzenli şekilde teslim edebilmesini amaçlıyor.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte hem köydeki üreticilerin iş yükünün azalacağını hem de süt kalitesinin korunmasına yönelik önemli bir adım atıldığını belirtti.

Birlik Başkanı Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dodurga’ya bağlı Mehmetdedetekke Köyü’nde oluşturduğumuz süt toplama merkezimizin tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üreticilerimizin emeğini daha güvenli koşullarda değerlendirebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Yeni merkezin, bölgedeki süt üretiminin daha verimli şekilde organize edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi