Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, katıldığı Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda ilçenin öncelikli sorun ve ihtiyaçlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ile bakanlık temsilcilerine aktardı. İsbir, Ortaköy adına önemli temaslarda bulunarak ilçenin çözüm bekleyen konularını gündeme taşıdı.

Toplantıda özellikle içme suyu sorunu, Çorum–Ortaköy yol güzergâhındaki eksiklikler ve belediyenin gelir kaynaklarının yetersizliği üzerinde duran İsbir, söz konusu başlıkların halkı olumsuz etkilediğini belirtti.

Başkan İsbir, nüfusu düşük, öz geliri bulunmayan ve yalnızca İller Bankası ödenekleriyle hizmet üretmeye çalışan belediyelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, bu tür belediyelerde elektrik üretimi gibi alternatif gelir kaynakları oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Ortaköy’ün gelişimi için yoğun çaba harcadıklarını söyleyen İsbir, “Ortak akıl, istişare ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi