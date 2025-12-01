Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EŞİ VE OĞLU KIZILIRMAK'TA CAN VERDİ

Ekipler, Dr. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaştı. Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu belirlendi.

"DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİM"

Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak’ın ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.

FREN İZİNE RASTLANMADI

Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi.

112'Yİ ARAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tanıklar, Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Kıyak’ın olay sonrası 112'yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı tespit edildi.

'YASAK AŞK' YAŞADIĞI İDDİASI

Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği saptandı.

Dr. Kıyak'ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer aldı.

DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun toprağa verilmesinin ardından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlikçe 17 Eylül'de tutuklandı.

BAFRA'DA İNTİHARA KALKIŞTI

Tutuklandıktan birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan kıyak, Elazığ’daki cezaevine gönderildi.

KENDİNİ PENCERE KORKULUKLARINA ASTI

Kıyak, dün saat 19.30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşundaki çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları, Kıyak’a müdahale etti. Ambulans ile cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak, yaşamını yitirdi.