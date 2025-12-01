Alınan bilgiye göre Laçin ilçesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. akrabaları tarafından darp edildi.

Yaralanan M.Ö., yakınlarıyla birlikte darp raporu almak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.

İddiaya göre, kavga ettiği akrabaları M.Ö.’yü hastaneye kadar takip etti.

Taraflar acil servis önünde yeniden kavga ederken, karşı taraftan E.A.’nın pompalı tüfekle ateş etmeye çalıştığını farkeden hastane polisi duruma müdahale ederek saldırganın elindeki tüfeği aldı.

Taraflar, hastane polisinin havaya yaptığı uyarı ateşi ile ayrılırken, hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri hastane önünde çalışma yaptı.