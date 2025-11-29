Alınan bilgiye göre, 4 katlı bir binanın bir dairesinde tahta kurusu şikayeti üzerine özel bir ilaçlama firması tarafından işlem yapıldı. Dairelerin ortak baca sistemine sahip olması nedeniyle kullanılan ilaç diğer dairelere sızdı.

Sızıntıdan etkilenen 5’i çocuk 7 kişinin rahatsızlanmasi sonucu 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 7 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocukların yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olayın ardından AFAD, polis ve olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma başlattı.