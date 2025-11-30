Olay, ilçeye bağlı Kıcılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim U.’ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları neticesinde kontrol altına alındı. Ev sahibi İbrahim U. ise yangın sırasında yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS