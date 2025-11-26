Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde’de bulunan 5 katlı apartmanın girişine park edilen Mehmet A.G.’ye ait motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler apartmanın girişindeki ahşap bölümlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, apartmanın tamamına yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında apartman boşluğunu dolduran yoğun dumandan etkilenen 7’si çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yangında motosiklet kullanılamaz hale gelirken apartmanda maddi hasar oluştu.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.