Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 23 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bu süreçte kayıp olarak aranan 5 kişiden 4’ü bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

24 Kasım-1 Aralık 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3’ü hırsızlık, 1’i dolandırıcılık olmak üzere toplamda 23 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 3 erkek şahıstan 2 kadın ve 2 erkek bulunurken, 1 erkek i şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

