Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda F.K. ile E.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C., yanında bulunan bıçakla F.K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından otomobille ilçeden kaçan şüpheli E.C., il merkezinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.