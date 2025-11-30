Çorum’da bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlamasında kullanılan kimyasal maddenin diğer dairelere sızması sonucu 6’sı çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Varinli Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın bir dairesinde tahta kurusu şikayeti üzerine özel bir firma tarafından ilaçlama yapıldı.

Dairelerin ortak baca sistemine sahip olması nedeniyle kullanılan kimyasal diğer dairelere sızdı. Sızıntıdan etkilenen bina sakinleri bulantı ve kusma şikayetleriyle ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6'sı çocuk 8 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocukların yoğun bakıma alındığı; yetişkinlerin ise acil serviste müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Olayın ardından AFAD, polis ve olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma başlattı. AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde uçucu organik bileşik (VOC) tespit edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Çorum Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada:

"29 Kasım 2025 tarihinde saat 19.04 sıralarında Çorum Merkez İlçesi Varinli Caddesi’nde bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrasında bina sakinleri tarafından kimyasal zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk ambulans 3 dakika içerisinde ulaşarak iki çocuk ve annelerini Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletmiştir. Hastalarda bulantı ve kusma şikayetleri görülmüş, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.

Saat 19.32’de alınan ikinci ihbar üzerine AFAD ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, kimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde ilaçlama sonrası uçucu organik bileşik (VOC) tespit edilmiş, toplamda 3 aileden 8 kişinin etkilendiği belirlenmiştir.

Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Tedbiren büyükler acil serviste 8 saat, çocuklar ise serviste 24 saat süreyle müşahede altına alınmışlardır.

AFAD tarafından yapılan ölçümlerde ilaçlanan dairenin çocuk odasında kalıntı tespit edilmiş, binanın ortak kullanım alanlarında ve diğer dairelerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir."

Öte yandan ilaçlamanın yapıldığı evin sahibi Orhan P. ile ilaçlamayı yapan Ayhan U.'nun gözaltına alındığı öğrenildi.