Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde’de karşılaşan Mustafa A.K. (38) ile eski kayınpederi Sadık B. (65) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık B., yanında bulunan tabancayla Mustafa A.K.’ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Mustafa A.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Sadık B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.