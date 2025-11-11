Olay, Osmancık’ın Çay Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarındaki husumet sebebiyle daha önce tartıştıkları öğrenilen üç kişi, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, O.O. isimli vatandaş, tüfekle bacağından vuruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS