Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 22. Sokak’ta pompalı tüfekle ateş edildiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sokakta çok sayıda boş kovan bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, elinde tabanca bulunan bir kişinin sokakta koşarak uzaklaştığı sırada, arkasından pompalı tüfekle ateş edildiğini tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından ekipler, kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.