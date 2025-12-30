Buharaevler Caddesi ile Selçuk 5. Sokak kesişiminde Selahattin S. idaresindeki 34 VK 3358 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan Atilla Y.'nin kullandığı 55 BDS 74 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobilin tekerleği sürücünün kolunun üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.