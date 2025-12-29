İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2’si hırsızlık, 1’i dolandırıcılık ve 1’i cinsel suç olmak üzere farklı suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan, il genelinde haklarında kayıp müracaatı bulunan 4 kadın ve 1 erkek şahıstan 3 kadın ve 1 erkek bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 kadın şahsın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.