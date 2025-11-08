Mustafa T. (30) idaresindeki 42 BDU 31 plakalı tır, Çevreyolu Bulvarı Buharaevler Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kudret E. (38)’ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kudret E., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis, tır sürücüsü Mustafa T.’yi gözaltına aldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK