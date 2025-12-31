Osman G. (71) idaresindeki 19 TK 862 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Tuzcular ışıklarda kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan yön levhalarının bulunduğu direğe çarptı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza yapan otomobil, trafik polislerinin kontrolünde çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK