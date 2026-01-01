Alınan bilgiye göre, Ramazan K. (21) ile Celal S., Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak’ta bulunan bir ikamette arkadaşlarıyla birlikte bulundukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal S. adresten ayrıldı.

Ramazan K. ise evin önünde park halinde bulunan 19 AEV 419 plakalı otomobile bindi. Bir süre sonra pompalı tüfekle yeniden adrese gelen Celal S., otomobilin içerisinde bulunan Ramazan K.’ya peş peşe ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ramazan K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Ramazan K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından firari şüpheli Celal S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.