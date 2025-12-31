Kaza, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel D. idaresindeki 19 LP 047 plakalı otomobil ile Mahir S. yönetimindeki 06 ZTM 99 plakalı otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada, 06 ZTM 99 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fendiye S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda yakıt sızıntısı ve yangın riskine karşı önlem aldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı