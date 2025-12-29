Kaza, dün akşam saatlerinde Çevre Yolu Bulvarı Binevler Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız yapan biri yabancı plakalı iki otomobil, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Hanife Atıcı araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Atıcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Atıcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazada, otomobil sürücüleri Kerem B. ile Mustafa A. gözaltına alındı.