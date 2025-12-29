Yalova'da IŞİD operasyonu: Yaralanan 7 polisten 3'ü şehit oldu, geçici yayın yasağı getirildi...

15 ilde 108 ayrı adrese IŞİD operasyonu düzenlendi. Yalova'daki operasyonda polisler ve IŞİD'liler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 7 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında yaralanan 7 polisten 3'ünün şehit olduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"İnancımızı istismar ederken şiddeti meşrulaştırmaya çalışan terör yapılanmalarına karşı mücadleemzi kararlılıkla sürmektedir. Son bir ayda DAEŞ'e yönelik operasyonlarda 137 şüpheli tutuklanmış, 97 adli kontrol uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak 15 ilimizde 108 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlardan biri de saat 02.00'da Yalova'da gerçekleşmiştir. operasyon sırasında DAEŞ'li teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu maalesef 3 kahraman polisimiz şehit oldu. Adresteki 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. 09.40'ta operasyon tamamlanmıştır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçilerimize acil şifa diliyorum."

Şehitlerimizin isimleri; İlker Pehlivan, Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit...