1986 yılında yumurta üreticilerinin pazarlama ve dağıtım sorunlarını çözmek amacıyla kurulan Çorum Yumurta Üretim ve Pazarlama A.Ş. 40. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Şirketin yöneticileri ve yetkili personeli, 40. yıl pastasını birlikte keserek, yola çıktıkları günden bu yana, her adımda kaliteyi, güveni ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektörde sağlam bir yer edinmiş olmanın mutluluğunu paylaştı.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle şirket hakkında şu bilgiler verildi:

“Bugün, şirketimiz sadece yerel değil, Türkiye çapında tanınan ve güvenilen bir marka haline geldi. Her sabah sofralarınıza taze ve kaliteli yumurtalar sunmanın sorumluluğunu büyük bir özveriyle taşıyoruz. 40 yıl boyunca, sadece bir gıda değil, sağlıklı bir yaşamın parçası olmayı hedefledik. İlerleyen yıllarda da aynı hedefle, müşterilerimizin güvenini kazanarak büyümeye devam edeceğiz.

Yumurtanın tazeliğini, doğallığını ve kalitesini ön planda tutarak, çevre dostu üretim yöntemleri ile hem doğaya hem de insan sağlığına katkı sağladık. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarıda en büyük pay, her zaman bizi destekleyen değerli müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımıza aittir.

Şirketimizin 40. yılı, yalnızca geçmişteki başarıların bir kutlaması değil; aynı zamanda geleceğe olan inancımızın bir simgesidir. Bizler, her zaman daha iyiye ulaşmak için çalışacak, kaliteyi ve güveni hiç eksik etmeyeceğiz.

Bu uzun yolculukta bizimle birlikte yol alan tüm hemşehrilerimize müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, şirketimize emek veren eski ortak ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte daha nice 40 yıllara! Sağlıklı sofralarla…”