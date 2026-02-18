Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.’nin 40. yıl kutlama programında, 40 yıldır devam eden güvenli ve verimli işbirliği dolayısıyla “değerli müşteri”olarak Bülent Uçkun’a teşekkür plaketi verildi.

Bülent Uçkun’la ticari ilişkinin, şirketin kurulduğu 1986 yılında başladığı ve bugüne kadar “karşılıklı kazanım”la, başarıyla devam ettiği bildirildi. Şirket yetkilileri, sadece bir iş ilişkisini değil, yıllar süren güven ve dostluğu da kutladıklarını ifade ettiler.

Bülent Uçkun ise, “40 yıl boyunca gösterdiğiniz işbirliği ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bizim için sadece bir iş ortağı değil, aynı zamanda değerli bir dostsunuz.” diye konuştu.