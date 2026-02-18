Çorum’un tanınmış müzik öğretmenleri Yeter ve Sadi Döner’in kızları Özge Döner Avşar, Türkiye’nin en başarılı 50 kadın yöneticisi arasına girerek “Altın Lider Ödülleri” programında “En Beğenilen CFO” (Finans ve Operasyondan Sorumlu Baş Yönetici) ödüllerinden birini aldı.

Fransız şirketi Pluxee firmasının Genel Müdür Yardımcısı olan Özge Döner Avşar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, başarının sırrının, yaptığı işi önemsemek olduğunu belirterek, hem çalışanları mutlu eden, hem de işverene kazandıran bir anlayışın gerekliliğine vurgu yaptı.

1978 Çorum doğumlu Özge Döner Avşar, Çorum Anadolu Lisesi’nde ve Eskişehir Fen Lisesi’nde okudu, Üniversite Sınavı’nı 151. sırada kazandı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.