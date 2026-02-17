Çorum’un tanınmış simalarından önceki dönem Çorum Baro Başkanı Altan Akpınar'ın kendisi gibi avukat olan kızı Elvin Akpınar nişanlandı.

Asude-Altan Akpınar çiftinin kızları Elvin Akpınar, Şebnem-Orhan Kuz çiftinin İzmirli iş insanı oğulları Talha Kuz ile nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı.

Çorum’da düzenlenen nişanda Elvin & Talha çiftinin yüzüklerini babaanne Aysel Akpınar ve anneanne Gürcü Yıldırım taktı. Çiftin düğünlerinin ise 5 Eylül 2026 günü İzmir'de yapılması kararlaştırıldı.

Muhabir: Haber Merkezi