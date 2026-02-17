Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) emekli Prof. Dr. Albay Ahmet Batkın vefat etti. Çorum’un Büyük Palabıyık Köyü nüfusuna kayıtlı Batkın’ın cenazesi, 18 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da toprağa verilecek.

Çorum’un Büyük Palabıyık Köyü’nden merhum Ali Batkın’ın oğlu olan Prof. Dr. Albay Ahmet Batkın’ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Bekir, Ethem, Alaaddin, merhum Ömer Batkın ile Huriye Kurt’un kardeşi; Gönül Batkın’ın eşi; Güven ve Güçlü Batkın’ın babası olan Ahmet Batkın’ın uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tabip subay önemli görevlerde bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL’DA DEFNEDİLECEK

Merhum Prof. Dr. Albay Ahmet Batkın’ın cenazesi, 18 Şubat Çarşamba günü Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

