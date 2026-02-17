Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yılı nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı. Güngör, 17 Şubat 1926’da kabul edilen kanunun, kadınların hukuk önünde eşit yurttaş olarak tanınmasının en önemli adımı olduğunu vurguladı.

Güngör açıklamasında, Medeni Kanun’un yalnızca hukuki bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda bir “uygarlık sıçraması” olduğunu belirterek, “Kadın erkeğin gölgesinden çıkarıldı; hukuk önünde eşit yurttaş yapıldı. Tek taraflı boşama ve çok eşlilik tarihe gömüldü. Resmi nikâh esası getirildi. Kadınlara miras, velayet ve tanıklık hakkı tanındı” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET KADIN DEVRİMLERİYLE YÜKSELDİ”

Cumhuriyet’in kadın devrimleriyle güç kazandığını dile getiren Güngör, 2002 yılında yapılan değişikliklerle evlilik birliğinde eşitlik ilkesinin güçlendirildiğini, “aile reisi kocadır” hükmünün kaldırıldığını ve edinilmiş malların paylaşımında eşitlik esasının benimsendiğini hatırlattı.

Ancak Medeni Kanun’un 100. yılında kazanımların tehdit altında olduğunu savunan Güngör, kadın cinayetleri, nafaka hakkı tartışmaları, çocuk yaşta evlilikler ve aile hukuku üzerinden yürütülen tartışmalara dikkat çekerek, “Asıl mesele nafaka değil, boşanan kadının yoksullaşmasıdır. Ekonomik bağımsızlığı olmayan kadının şiddet döngüsüne mahkûm edilmesidir” dedi.

“LAİK HUKUK DÜZENİ TARTIŞMAYA AÇILAMAZ”

Aile arabuluculuğu uygulamalarına da değinen Güngör, şiddet uygulayan erkekle kadının aynı masaya oturtulmasının adalet değil, güç eşitsizliğinin meşrulaştırılması olduğunu savundu. Evli kadının soyadı hakkına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasını da eleştiren Güngör, hukuk devleti ilkesinin zedelendiğini öne sürdü.

Kadın yoksulluğunun derinleştiğini, kadın emeğinin ucuzlaştırıldığını ve güvencesiz çalışmanın arttığını ifade eden Güngör, “Biz kadınlar itaat değil özgürlük istiyoruz. Medeni Kanun bu ülkenin toplumsal anayasasıdır. Torba yasalarla değiştirilemez, pazarlık konusu yapılamaz” diye konuştu.

“EŞİTLİK VARSA ADALET VARDIR”

Özgür Özel liderliğinde kadın haklarını ve laik sosyal hukuk devletini savunmaya devam edeceklerini belirten Güngör, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Medeni Kanun 100 yıldır yaşam biçimimizdir. Kadınların eşit yurttaşlık hakkını pazarlık masasına yatırmayız. Laik hukuk düzenini tartışmaya açtırmayız. Cumhuriyet’i kadın erkek birlikte kurduk, birlikte savunacağız.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR